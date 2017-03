Borlänge: Trafikolycka på riksväg 50

En trafikolycka inträffade vid 02-tiden på riksväg 50 norr om avfarten till Grangärde. En lastbil och en personbil uppges ha varit inblandade i olycka. Samtliga inblandade ska själva ha kunnat ta sig ur fordonen.

