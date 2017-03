Helsingborg: Trafikolycka på E6

En trafikolycka har inträffat på E6 mellan Rydebäck och Helsingborg. Enligt uppgifter ska olyckan ha inträffat i norrgående fil och en lastbil samt minst ytterligare ett fordon är inblandad. Man kan räkna med något begränsad framkomlighet vid platsen.

