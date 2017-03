Malmö: Man skjuten med flera skott

En man i 60-årsålden har skjutits med mer än ett skott i Fosie under morgonen uppger polisen. Mannen har skjutits i anslutning till sin bostad. Mannen förd till sjukhus, ej livshotande skador. Ett flertal polisresurser har under morgonen arbetat på platsen för att fastställa vad som hänt, hur det har hänt och varför det hänt. Polisens tekniker genomför brottsplatsundersökning. Även vapenhund är beställd till platsen. Två personer är medtagna till förhör från platsen, ej misstänkta skriver polisen på sin sida.

