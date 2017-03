Landskrona: Väpnat rån mot Leksaksbutik

Polisen fick straxt efter tolv in samtal om att en leksaksbutik på Timmermansgatan i Landskrona utsatts för ett väpnat rån. Två personer har kommit in i butiken och hotat personalen med ett pistolliknande föremål. Enligt uppgift skall det vara två yngre män med mörka halsdukar över huvudet och stickade mössor. Efter rånet försvann männen på cykel. De fick med sig en summa kontanter.

