Linköping: En skadad vid bråk

Polisen larmades på eftermiddagen via SOS till ett bråk i Skäggetorp centrum. Ett antal ungdomar ska ha bråkat med varandra. Polis kom till platsen för att kontrollera de inblandade. En yngre man ska ha misshandlat en annan ung man. De bägge ungdomarna ska inte vara obekanta för varandra. Den misshandlade fördes med ambulans till sjukhus men det finns inga uppgifter om att han blivit allvarligt skadad. Polisen genomför förhör med vittnen och den drabbade, samt söker efter den misstänkte gärningsmannen.

