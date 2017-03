Värnamo: Rån mot butik

Polisen tog emot ett överfallslarm gällande rån från en butik på Storgatsbacken i Värnamo på eftermiddagen. Tre personer ska ha sprungit in i butiken. Två av dem ska ha sedan ha hotat mannen som jobbade där med ett tillhygge och något som liknade ett skjutvapen. Det är oklart om de fick med sig något. Sedan ska de ha sprungit från platsen. Ingen ska ha skadats fysiskt, men den drabbade mannen chockades. Flera polispatruller larmades till platsen.

Both comments and pings are currently closed.