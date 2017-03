Norrköping: Nixon hängd på EWK-museet!



Utan att göra något väsen av sig så bytte EWK-museet ut sina ”aktuella EWK-bilder” för en vecka sedan då ordföranden Lars-Olof Johanssons EWK-val ersattes av bilder på förre USA-presidenten Richard Nixon! I utställningen så uppdateras med olika mellanrum 12 originalbilder tecknade av EWK, hämtade ur det stora arkivet med original som finns i museets förvaring. Sedan tidigare så har museet haft Nixon i talarstolen i sin permanenta EWK-utsällning!

Med premiär redan den 20 februari har EWK-museet, på Arbetets Museums våning 3, nu hängt 12 teckningar av EWK kopplade till presidentvalet 1968 då Rickard Nixon blev USA-s 37:e president.

Journalisten Dieter Strand och EWK hade under Nixons valkampanj 1968 möjlighet att bevaka kampanjen ombord på Nixons kampanjtåg. En bevakning som resulterade i en bok av Dieter Strand med titeln ”Ett år med Nixon” och med teckningar av EWK som illustrationer. Nixon hade, när han blev president, redan tidigare varit vicepresident under Dwight D Eisenhower under åren 1953 – 1961. Dieter Strand och EWK fick under valkampanjen 1968 följa med ”tåget” och Rickard Nixons väg till att bli USA:s president.

När Nixon blev vald till president 1968 så indexerade han bland annat socialförsäkringssystemet ”HMO Act of 1973”, en federal drog och cancerpolitik, och förespråkade en hårdare vapenlag. Nixon var också den president under vilkens tid inga avrättningar ägde rum i USA. Men Vietnamkriget var för Nixon en börda, men under hans tid så var också det historiska besöket på månen som Neil Armstrong och Buzz Aldrin gjorde och som efterföljdes av flera månlandningar fram till Nixons avgång i augusti 1974. En avgång som hade sin grund i Watergateskandalen.

Rickard Nixon är den president som valt att frånträda sin befattning frivilligt, och man kan spekulera lite i hur EWK-museet nu tänker? Kan det vara så att man gör jämförelser mellan Richard Nixon och den nyligen valde Donald Trump? Arbetet med den bakomliggande boken ”Ett år med Nixon” som kom ut 1969 fortsatte för både Dieter Strand och EWK för Aftonbladets räkning med bevakning fram till valet 1972. EWK har i sina efterlämnade originalsamlingar många satiriska bilder och bland dessa bilder från Richard Nixon! När man nu ser de som EWK-museet visar upp om Nixon så infinner sig osökt frågan hur EWK skulle ha skildrat den nuvarande presidenten Donald Trump´s presidentvalskampanj och den närmaste tidens utveckling! En fråga som tyvärr aldrig kommer att besvaras, men kan ödet vara så att Nixon inte blir den ende av USA:s presidenter som ”tvingas” lämna sin post i förtid? Bilderna av Nixons tecknade av EWK finns att betrakta fram till den 10 september 2017. Text & foto: Sven Åke Molund

