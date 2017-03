Timrå: Trafikolycka på E4

Vid 23.30-tiden på torsdagskvällen larmades ambulans och räddningstjänst till en trafikolycka på E4 i höjd med Söråker. Enligt polisen ska det varit svår halka på olycksplatsen och vägen stängdes av under bärgningsarbetet. Samtliga inblandade ska ha klarat sig utan skador.

