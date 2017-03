Västerås: Brand i motorfordon

Polis och brandkår larmades till Östanbroavfarten utefter E 18 öster om Västerås i natt. En övertänd lastbil fanns lämnad på en sidoväg. Brandkåren kunde snabbt släcka elden, men lastbilen blev totalt förstörd. Lastbilen var falskskyltad och kunde inte identifieras vid tillfället, utan det får ske senare uppger polisen.

