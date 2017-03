Linköping: Person utsatt för rånförsök

En yngling blev strax efter 23 utsatt för ett rånförsök av två stycken gärningsmän. Dessa lyckades dock inte tillgripa något. Ett flertal patruller sökte i området utan resultat. Polisen är intresserade av att komma i kontakt med personer som har gjort iakttagelser eller har upplysningar att lämna rörande händelsen. Brottet inträffade i södra delen av Ljungsbro och gärningsmännen beskrivs varit i 20 – årsåldern, mörklagda med smålockigt hår, den ena atletiskt byggd, den andra smal, iklädda mörka kläder.

