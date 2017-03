Jönköping: En omkom i arbetsolycka

Tidigt på morgonen larmade polis till en arbetsplatsolycka på en byggarbetsplats på Bataljonsgatan i Jönköping där en man hade fallit från hög höjd. Enligt polisen ska mannen ha avlidit av sina skador. Olycksplatsen är avspärrad för en kriminalteknisk undersökning.

