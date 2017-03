Härjedalen: Singelolycka i Björnrike

En singelolycka inträffade straxt före nio vid Björnrike. En personbil har voltat och hamnat på taket på körbanan. Föraren uppges vara ute ur fordonet och det är oklart om denne skadats. Räddningsenheter har nyligen kommit på plats.

Both comments and pings are currently closed.