Kungälv: Misstänkt mord

Ambulans larmades tidigare ikväll till en bostad i Romelanda där en kvinna hade hjärtstopp. En kvinna anträffas då död i bostaden som är stökig. Polis tillkallas för att göra en bedömning. Då det är oklart vad som orsakat dödsfallet inleds en förundersökning om mord alternativt dråp. Polisens tekniker kom till platsen som spärras av för att göra en undersökning. En man i 40-årsåldern, bekant med kvinnan grips något senare misstänkt för mord alternativt dråp, han körs till polisstationen där förhör kommer att hållas.

Both comments and pings are currently closed.