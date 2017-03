Fagersta: Singelolycka vid Brandbo

En bil körde i natt in i vajerräcket i höjd med Brandbo söder om Fagersta. Polis och Räddningstjänst kallades till platsen men de båda personerna som färdades i bilen klarade sig utan skador. Bilen fick bärgas från platsen uppger polisen.

