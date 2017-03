Västerås: Person påkörd

Polis och Räddningstjänst larmades i natt till Sigfrid Edströms Gata med anledning av att en person blivit påkörd vid ett övergångsställe. Bilen som orsakat olyckan hade lämnat platsen och smitit från olycksplatsen. Den skadade mannen fördes med ambulans till Västerås Sjukhus. Polis har hört vittnen till olyckan och sökt efter den bil som lämnade platsen men utan resultat. I nuläget oklart hur pass allvarligt skadad den påkörde mannen är.

