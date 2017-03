Motala: Brand på Midsommarvägen

Räddningstjänsten larmades vid 06-tiden till Midsommarvägen i Motala då det inkommit samtal från en person som på avstånd ser lågor och rök från en byggnad på området. När man kom på plats kunde man konstatera att det var en mindre sommarstuga som var helt övertänd.

