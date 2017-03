Borås: Singelolycka vid Kinnarumma

En singelolycka med personbil inträffade på eftermiddagen vid Kinnarumma. Bilen har av okänd anledning kört av vägen och hamnat i diket. Polis och ambulans kallades till platsen. Fem personer från bilen körs till sjukhus, oklart när det gäller typ av skador. Samtliga hade själv tagit sig ur bilen.

Both comments and pings are currently closed.