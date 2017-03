Linköping: Två manifestationer

I centrala Linköping pågår det under eftermiddagen en politiskt manifestation som är tillståndsgiven av polisen. Ytterligare en politisk manifestation uppstår i centrala Linköping. För att säkra den allmänna ordningen på platsen kallades flertalet polispatruller till plasten. En av manifestationerna är inte tillståndsgiven och de personer som är del av den hänvisas till en annan plats i centrala Linköping. Polisen har under eftermiddagen hittills avlägsnat sju personer från platserna med stöd av polislagen.

