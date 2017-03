Gällivare: En skadad i skoterolycka

Straxt efter sex inkom information till polisen från SOS alarm angående en snöskoterolycka på sjön Sikträsk, ett par kilometer väster om centrala Gällivare. En person är förd till Gällivare sjukhus med ambulans uppger polisen som inte har ytterligare information om olyckan.

