Malmö: Person skjuten

Flera uppringare kontaktade ikväll polisen om en misstänkt skottlossning på Kronetorpsgatan i Malmö. Polis skickas till platsen och en skadad person anträffas. Polispatruller påbörjar första hjälpen på den skadade samtidigt som platsen säkras och ambulans skickas fram. Platsen spärras samtidigt av i väntan på vidare utredningsåtgärder.

Vittnesförhör påbörjas strax därefter och polispatruller skickas till sjukhuset för att få fram mer uppgifter,

