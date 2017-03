Arvidsjaur: Singelolycka vid Deppis

En singelolycka inträffade straxt vid 22.30-tiden ikväll på riksväg 94 nära Deppis nordost om Arvidsjaur. Ambulans och räddningstjänst skickades till platsen men det är i skrivande stund oklart hur om många som färdades i fordonet och om någon av dessa skadades. Trafikverket uppgav att det var begränsad framkomlighet under räddningsarbetet.

Both comments and pings are currently closed.