Malmö: Ytterligare en skottskadad anträffad

Uppdatering: Ytterligare en skjuten mansperson har anträffats i en lägenhet en bit från den tidigare brottsplatsen i Malmö där en person anträffades skjuten. Även han förs med ambulans till sjukhus. Tekniker och vapenhund kommer att söka igenom platsen i jakt på eventuella spår. Kronetorpsgatan kommer att vara avspärrad de kommande timmarna vilket kan påverka trafiken i området uppger polisen.

