Mjölby: Lastbilsolycka på E4

En lastbil körde vid 01.30-tiden in i mitträcket på E4 nära Stångån norr om Mjölby. Det finns inga uppgifter om att någon person kom till skada men Trafikverket gick ut och varnade för begränsad framkomlighet vid platsen i samband med händelsen.

