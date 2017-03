Västerås: Våldsam 24-åring gripen

Polis kallades till en krog i Västerås city i natt där ordningsvakterna hade problem med en 24-årig man som skulle avvisas. I samband med avvisandet blev mannen våldsam och ordningsvakten var tvungen att dra sin batong. Ordningsvaktens slag tog dessvärre i huvudet och ambulans tillkallades till platsen. Bråkstaken togs omhand av polis och vägrade undersökas av ambulanspersonalen. Mannen fick då sova ruset av sig i en cell. Han är numera misstänkt för våldsamt motstånd, hot mot tjänsteman och brott mot knivlagen.

Both comments and pings are currently closed.