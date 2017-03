Märsta: Brand i buss och personbil.

Räddningstjänsten larmades vid 01.30-tiden till Brobyvägen i Märsta där det ska börjat brinna i minst en personbil. Nästan samtidigt kom det in larm om att en buss som stod parkerad börjat brinna på Blåbärsvägen inte långt därifrån.

Both comments and pings are currently closed.