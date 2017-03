Sigtuna: Brand i personbil

Räddningstjänsten fick straxt före två rycka ut till Cederströms Slinga i Arlandastad där det börjat brinna i en personbil som stod nära en lastbil. Bara några minuter senare kom det ytterligare ett larm om en bil som börjat brinna på Generatorgatan i samma område. En stund senare gick nästa larm och denna gång på Industrigatan några hundra meter bort där det börjat brinna i ett större fordon.

