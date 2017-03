Ludvika: Singelolycka på riksväg 50

En singelolycka har inträffat på riksväg 40 söder om Grangärde utanför Ludvika. Två vuxna samt två barn uppges ha färdats i fordonet som kört av vägen. Räddningsenheter är på väg till platsen.

