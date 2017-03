Stenungsund: 100-tal bilar fast på E6 i natt

Sent på söndagskvällen rådde isgata på E6. Ett 50-tal lastbilar stod fast i backen upp för Ödsmålsbron. Även många personbilar kom inte fram. De kommer få övernatta på E6 uppgav Jörgen Simonsson insatsledare på Räddningstjänsten. Man uppmanade också bilisterna att inte ge sig ut på vägarna om det inte var absolut nödvändigt.

