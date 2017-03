Norrköping: Kvinna påkörd – Bilisten smet

Polis och ambulans larmades på eftermiddagen till en återvinningsstation på Stohagsgatan i Norrköping. En kvinna ska ha blivit påkörd. Fordonet som körde på henne ska därefter ha lämnat platsen. Polis på plats rapporterade att kvinnan är förd till sjukhus med ambulans. Skadeläget är oklart. Polisen har sökt vittnen på platsen och kommer att prata med kvinnan på sjukhuset.

