Lidköping: Trafikolycka vid Örslösa

Räddningstjänst, ambulans och polis kallades tidigare ikväll till en olycka där två bilar kolliderat. Olyckan har inträffat mellan Tun och kyrkan i Friel. Endast lindrigare personskador rapporteras från platsen uppger polisen.

