Grästorp: Singelolycka vid Kleven

En singelolycka inträffade vid femtiden på länsväg 2050 vid Kleven där en bilist kört av vägen. Enligt de första uppgifterna satt en person fast i bilen. När räddningstjänst och polis kommer fram visar det sig att föraren inte får upp dörren så han kan komma ut. Han är oskadd och bilen bärgas från platsen.

Both comments and pings are currently closed.