Jönköping: Två gripna för inbrott

Strax före tre inkom samtal från sjukhuset Ryhov i Jönköping som drabbats av inbrott. Väktare observerade två personer och polispatrullerna som anlände kunde i anslutning till brottsplatsen gripa två gärningsmän. Det är två män, födda 1978 och 1984 och de är misstänkta för bland annat stöld. De fördes till polishuset och kommer att förhöras så snart det är möjligt.

Both comments and pings are currently closed.