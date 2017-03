Tingsryd: Singelolycka

Ambulans och räddningstjänst kallades straxt före midnatt till Kärrasand utanför Urshult med anledning av en singelolycka med bil. Två personer ska ha varit drabbade men polisen hade på morgonen inga uppgifter om någon blev avförd till sjukhus. Det ska ha varit väldigt halt vid olycksplatsen.

