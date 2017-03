Stockholm: En död och en svårt skadad

En person är död och ytterligare en person är svårt skadad efter någon form av våldsbrott i Hallonbergen i Stockholm. Polisen ska ha gripit tre personer. Under insatsen ska polisen ha avlossat skott men för övrigt är man mycket förtegen om vad som inträffat.

