Norrköping: Vandring i minnesvärda kvinnors spår

Onsdagen den 8 mars firas den årliga internationella kvinnodagen och Norrköpings Stadsmuseum har hittat 4 minnesvärda norrköpingskvinnor att uppmärksamma med en historisk vandring.

De fyra är entreprenören Hanna Lindmark, socialisten Helene Ugland Andersson, författaren Ester Ringnér-Lundgren och resenären Ellen Rydelius. Stadsmuseets Anette Kindahl är ciceron. Med sig har hon några fotografier för mycket av det Norrköping hon ska berätta om är utdömt och rivet. Den äldsta kvinnan, Hanna Lindmark som startade Margaretaskolorna, föddes 1860. Den yngsta, Ester Ringnér-Lundgren, Lotta-böckernas skapare föddes 1907.

Vandringen utgår från Stadsmuseet och det första stoppet blir där Folkbladets redaktion låg vid Tunnbindaregatan 43 dit den norska socialisten Helene Ugland Andersson kom att verka år 1906. Maken var tidningens andre chefredaktör. Hon agiterade i sin spalt för kvinnlig rösträtt, men också för fri kärlek och preventivmedel. Hon skrev också om den höga barnadödligheten och om skolan som inte var självklar för fattiga barn. Vid en internationell kvinnodagskonferens 1910, där kvinnodagen föreslogs, propagerade hon för att männen skulle ta ansvar även för oäkta barn, annars skulle de jämställas med strejkbrytare. Helene Ugland Andersson har sitt namn på en av Norrköpings spårvagnar.

I huset mitt emot Folkbladets redaktion växte den nyfödda Ester Ringnér-Lundgren upp. Efter studier fick hon en tjänst på Matteusskolan. Hon började skriva bland annat de berömda ”Lotta”-böckerna och under olika pseudonymer blev det sammanlagt 140 böcker för barn och unga. Att hon skrev för yngre, och i stort sett enbart för flickor, gjorde att de sågs över axeln. Men det brydde sig läsarna inte om, böckerna sålde starkt och än idag finns ett livaktigt litterärt sällskap. Nu kommer böckerna ut igen, som e-böcker. Till berättelsen hör också att Ester möter sin Kurt på en Margaretarestaurang, som nästa promenadstopp kommer att handla om, i hörnet av Trädgårdsgatan och Torggatan. Idag ligger en libanesisk restaurang i hörnet men där fanns en gång just den Margaretarestaurangen, som var en del av Hanna Lindmarks livsverk. Hanna föddes 1860 i Ångermanland men auktioneras bort till lägst bjudande fosterhem efter att modern dött. Efter åren som piga får hon arbete på en restaurang som drivs av KFUM i Östersund. Så småningom tar hon över restaurangen och det är här allt går i rätt riktning. Hanna gifter sig med en änkling och det magiska året 1906 flyttar paret till Norrköping, en framtidstad menar maken Axel som minns världsutställningen i Stockholm. Här blir det inte bara restaurang utan också en hushållsskola som får modenamnet Margareta, efter kronprinsessan. Sedan växer rörelsen med ändå fler idéer till ett affärsimperium och den fattiga flickan som gick på socknen blir slottsfru, ett par gånger om. Men arvet som styvbarnen snuvades på till förmån för missionen förskingras i en skandal, som tystas ned. Berättelsen fortsätter vid nästa stopp som blir i S:t Olaiparken för i huset på Knäppingsborgsgatan, där Vaxkupan ligger, rymdes delar av hushållsskolerörelsen. Vi får se ett foto från en matlagningskurs för herrar.

Tvärs över parken, på Skolgatan, ligger huset där Löfholmska flickskolan en gång inrymdes. En av eleverna hette Ellen Rydelius, född 1884. Hon var begåvad och lärarna rekommenderade högre studier och så blev det, hon blev den tredje flickan i Norrköping som tog studenten, som privatist. Efter det följde en tid som utbytesstudent i Ryssland. Av Ellen Rydelius blev det en journalist och översättare som så småningom slog sig ner i Rom, där hon översatte Dostojevskij och andra ryska författare till svenska. När vännerna hälsade på guidade hon dem i den eviga staden. ”Du borde skriva en resehandbok” och hon blev den som skrev den första svenska guideboken. Det blev många reseguider som hon författade! Om henne har Carina Burman skrivit en biografi som hon presenterade på Stadsbiblioteket tidigt i höstas.

Det är många intressanta berättelser om dessa kvinnor som skildras under den dryga timmen som promenaden tar. Avslutningen sker i S:t Olaiparken och Museiintendenten Anette Kindahl hoppas på intresse för promenaden på internationella kvinnodagen, och vandringen startar vid Stadsmuseet kl 14.00. Den kan komma att följas av flera vandringar i dessa kvinnors spår. Text & foto: Sven Åke Molund

