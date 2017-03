Söderköping: Tankbilssläp i diket

Ett tankbil fick på eftermiddagen sladd och släpet hamnade liggande i diket medans dragbilen blev stående tvärs över väg 210 straxt väster om Västra Husby. Ingen person kom till skada vid olyckan men trafiken fick tillfälligt dirigeras om på andra vägar.

