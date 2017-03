Norrköping: Trafikolycka på Skärblackavägen

En trafikolycka har inträffat på Skärblackavägen i höjd med Sörby innan Kullerstad. Två fordon har kolliderat och enligt de första uppgifterna ska ingen person ha skadats vid olyckan men räddningstjänst har kallats till platsen.

Both comments and pings are currently closed.