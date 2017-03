Norrköping: Explosion i lägenhet

Räddningstjänst ambulans och polis kallades på eftermiddagen till en bostadsfastighet på Fotbollsgatan i Norrköping där man hört en kraftig smäll. Räddningstjänsten skriver på sin sida att det varit någon form av explosion i en lägenhet. Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha kommit till skada och någon ytterligare information om händelsen finns för närvarande inte.

Both comments and pings are currently closed.