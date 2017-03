Finspång: Brand i lägenhet

Ambulans och räddningstjänst är på väg till ett flerfamiljshus på Bävervägen i Finspång där man har rökutveckling i en lägenhet. Enligt de första uppgifterna ska det börjat brinna på en spis och det ska även ha trängt ut rök i trapphuset.

