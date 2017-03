Norrköping: Singelolycka på E4

En singelolycka med en lastbil inträffade ikväll i södergående fil på E4 norr om Norsholm. Enligt uppgifter ska ekipaget blivit stående på tvären över körfältet. Om någon person kom till skada är inte känt men det uppstod stora trafikproblem i samband med händelsen.

