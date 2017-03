Sävsjö: Trafikolycka på väg 127

En trafikolycka inträffade vid 00.30-tiden på länsväg 127 öster om Sävsjö. Det var två personbilar som kolliderat och vid olyckan ska ett av fordonen ha hamnat i diket. Det har inte framkommit om någon person behövde föras till sjukhus.

Both comments and pings are currently closed.