Karlskrona: Rökutveckling i trapphus

Räddningstjänsten larmades vid 00.30-tiden till en bostadsfastighet på Hantverkaregatan i Karlskrona där man hade rökutveckling i ett trapphus. Det har i skrivande stund inte framkommit vad som orsakade röken.

