Örkelljunga: Trafikolycka på E4

En allvarlig trafikolycka inträffade vid 01-tiden på E4 i höjd med Skånes Fagerhult. Enligt de första uppgifterna ska det vara en kraftig kollision mellan två lastbilar och det finns inga uppgifter om hur det gått för de inblandade. Vägen vid olycksplatsen har stängdes av under räddningsarbetet.

Both comments and pings are currently closed.