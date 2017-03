Norrköping: Efterföljande på fyrhjuling slutade i Vilbergen

Under tisdagskvällen fick polisen samtal om att en fyrhjuling kördes vårdslöst runt i centrala Norrköping. Vid Trozelligatan upptäcktes fordonet av polisen och ett efterföljande påbörjades som slutade i nedanför ett bostadshus på Pinnmogatan där fyrhjulingen prejades in mot fastigheten av en polispatrull. En 26-årig man satt på förarplatsen och en kvinna i 30-årsåldern var passagerare. Polisen tog med de båda och föraren är misstänkt för drograttfylleri och omhändertogs för provtagning.

