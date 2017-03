Sala: Singelolycka på riksväg 70

Räddningsenheter larmades på förmiddagen till riksväg 70 söder om Sala där en personbil kört av vägen. Föraren, en 49-årig man, klagade på nacksmärtor och fick därför åka med ambulans till sjukhus uppger polisen.

