Östersund: Man med pistol på Universitetsområdet

En man ska ha observerats med ett vapen på Universitetsområdet i Östersund. Enligt preliminära uppgifter finns det en iakttagelse av en man som möjligen har hanterat en pistol. Samma preliminära uppgifter säger att mannen eventuellt gick in i någon av byggnaderna på området. Flera polispatruller beordras till platsen. Inga personer får tillträde till området och polispatrullerna har startat genomsökning av de olika byggnaderna.

