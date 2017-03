Norrköping: Trafikolycka på Södra Promenaden

En spårvagn och en personbil kolliderade på eftermiddagen i korsningen Södra Promenaden och Hörngatan i Norrköping. Bussar fick tillfälligt ersätta spårvagnslinjen. Det finns inga uppgifter om någon person behövde föras till sjukhus.

