Norrköping: Flicka attackerad av man

Polisen fick straxt före halv fem samtal om att en flicka i yngre tonåren ska ha attackerats av en man i Norrköping. Händelsen ska ha inträffat vid 16-tiden vid en skogsdunge längs Hallbergagatan, nära spårvagnshållplatsen Vidablick. Mannen ska ha ropat något till flickan och sedan tagit tag i henne. Hon ska ha slitit sig loss och sprungit därifrån. Mannen ska då ha rört sig in i skogen. Vad mannen hade för intentioner är oklart. Polisen har sökt efter den misstänkte gärningsmannen i närområdet, bland annat med hundpatrull, men utan att hitta honom. Polisen har spärrat av brottsplatsen för en teknisk undersökning, samt förhört flickan. Polisen är intresserad av uppgifter från allmänheten om händelsen. Den som har sett eller hört något kan ringa polisen på telefonnummer 114 14. Signalement: man i 20-30-årsåldern, grå luvtröja, mörka byxor, luva på huvudet, ska ha talat svenska utan brytning.

