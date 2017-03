Åre: Bussolycka utanför Mörsil

En olycka med en buss har inträffat på E14 i höjd med Mörsil utanför Åre. Enligt de första uppgifterna ska 11 personer ha färdats i bussen men det finns ännu inga uppgifter om skadeläget på de drabbade. Ambulans samt räddningstjänst är på väg till platsen.

Both comments and pings are currently closed.