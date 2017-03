Söderköping: Mindre brand i torp

Räddningstjänsten larmades vid 22-tiden till ett mindre torp väster om Västra Husby där det var rökutveckling. På väg ut fick man uppgifter om att det varit en korg på en spis som börjat brinna och att man troligen hade lyckats släcka branden. Räddningstjänsten körde dock fram för en kontroll och bar även ut den nu brannskadade spisen.

